Москвичам предрекли откат в зиму

Синоптик Шувалов: После рекордного потепления в Москве похолодает, выпадет снег

После рекордного потепления на прошлых выходных москвичей ждет «откат в зиму». Такую погоду жителям столицы предрек руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет kp.ru.

По словам синоптика, март в столице — обычно не совсем весенний месяц. В предстоящие выходные, 15 и 16 марта, в Москву придет первая фаза похолодания. А в понедельник, 17 марта, возможен снег. При этом метеоролог отметил, что низкие температуры вряд ли задержатся в столице надолго.

Шувалов спрогнозировал, что дальнейшие температуры марта и апреля будут превышать климатическую норму. К концу второй декады первого месяца весны столбики термометров в Москве будут стабильно показывать плюс 10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 11 марта погода в столице продолжит радовать апрельским теплом. На небе появятся плотные облака благодаря понижению атмосферного давления. Усилится ветер, и ближе к вечеру начнутся дожди. При этом температура ожидается на 8-9 градусов теплее климатической нормы.