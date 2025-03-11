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09:11, 11 марта 2025Экономика

Москвичам пообещали апрельское тепло

Синоптик Леус: В столице продолжится апрельская погода
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Во вторник, 11 марта, погода в столице продолжит радовать ее жителей апрельским теплом. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Москва будет ощущать влияние теплого сектора очередного североатлантического циклона. На небе появятся плотные облака благодаря понижению атмосферного давления. Усилится ветер, и ближе к вечеру начнутся дожди. При этом температура ожидается на 8-9 градусов теплее климатической нормы.

Днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области ожидается плюс 9-14 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптик напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 11 марта в столице составляет плюс 13 градусов и был установлен в 2015 году. В среду, 12 марта, ожидаются небольшие дожди и плюс 12-14 градусов.

Апрельская погода не сохранится в столице на протяжении всего марта. Волна холода придет в столичный регион к середине месяца, заявила ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. С приходом заморозков температура в Москве может опуститься до нуля или ниже. Возможны незначительные снегопады.

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