Москвичам спрогнозировали погоду до конца марта

Синоптик Позднякова: Волна холода придет в Москву после 13 марта

Волна холода придет в столичный регион к середине марта. Своим прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Первая половина марта пройдет под действием теплого фронта, обещает синоптик. Похолодание жителям мегаполиса стоит ждать после 13 марта. С приходом заморозков температура в Москве может опуститься до нуля, а возможно, и ниже. Кроме того, по данным Поздняковой, вероятны незначительные снегопады.

Прошедшее 8 марта отметилось в Москве рекордным теплом — столбики термометров поднялись до отметки плюс 12 градусов. Таким образом, климатическая норма была превышена на 7 градусов. Аналогичная ситуация наблюдалась пять лет назад — в 2020-м к Международному женскому дню температура достигла плюс 8,6 градуса.

В целом март в столице регулярно ставит температурные рекорды последние полвека. Такую тенденцию метеоролог объясняет глобальными переменами климата, которые прежде всего затронули умеренные широты и полярную область. Помимо этого, с каждым десятилетием уменьшается и продолжительность залегания снежного покрова.

О возвратных заморозках москвичей ранее предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, ждать холодов нужно в следующие выходные, 15-16 марта. Предшествующая им рабочая неделя окажется для столицы аномально теплой.