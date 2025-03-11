Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:52, 11 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Мать ставшей жертвой военных жительницы ЛНР заявила об отказе в гражданском иске

Мать убитой военными девушки из ЛНР заявила, что ей отказали в исках к МО России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мать 22-летней девушки из города Новоайдар (ЛНР) Валентины Давроновой заявила, что суд отказал ей в удовлетворении исков к Министерству обороны (МО) России. Об этом Татьяна Давронова заявила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам женщины, она запрашивала у ведомства выплату компенсаций в размере 10 миллионов рублей в пользу дочери погибшей и в размере шести миллионов — на себя. «Мы с адвокатом на них [подсудимых] иски не подавали, мы подавали сразу на Министерство обороны. Я хотела внучке купить квартиру и вообще уехать из Луганска», — сообщила она.

При этом Минобороны утверждало, что не имеет к разведчикам никакого отношения, так как те были уволены еще в день трагедии. Однако, по словам Давроновой, наутро после расправы над ее дочерью военные, несмотря на увольнение, «были отправлены на задание».

Трагедия произошла 13 января 2023 года. Командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и его подчиненный — рядовой Алексей Дорожкин распивали спиртные напитки в луганском кафе, когда к ним присоединилась 23-летняя Давронова. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, в ходе которого старший лейтенант усадил девушку в кузов «КамАЗа» и связал ей руки скотчем, а затем вместе с рядовым привез в пункт временной дислокации части, где представил как украинскую разведчицу.

После этого Давронову завели в солдатскую баню и расправились с ней двумя десятками ударов ножом. Затем Жамидулов поручил подчиненным вывезти ее тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1.

По решению суда военные получили 18 и 12 лет лишения свободы.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Мужчина опоил туристку и изнасиловал ее на райском курорте для дайверов

    Крупная акула утащила мужчину на глубину на глазах посетителей пляжа

    В правительстве России назвали недопустимый вопрос от работодателей женщинам

    В российском регионе полдома рухнуло в ожидании расселения

    Перечислены характерные признаки проблем с сердцем

    Культовый режиссер пожаловался на отсутствие денег на новые фильмы

    Сообщения о взятии Суджи назвали преждевременными и напомнили про Бахмут

    Число жертв удара ВСУ по российскому ТЦ выросло

    Российский фигурист оценил шансы Овечкина научиться делать аксель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше