Мать ставшей жертвой военных жительницы ЛНР заявила об отказе в гражданском иске

Мать убитой военными девушки из ЛНР заявила, что ей отказали в исках к МО России

Мать 22-летней девушки из города Новоайдар (ЛНР) Валентины Давроновой заявила, что суд отказал ей в удовлетворении исков к Министерству обороны (МО) России. Об этом Татьяна Давронова заявила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам женщины, она запрашивала у ведомства выплату компенсаций в размере 10 миллионов рублей в пользу дочери погибшей и в размере шести миллионов — на себя. «Мы с адвокатом на них [подсудимых] иски не подавали, мы подавали сразу на Министерство обороны. Я хотела внучке купить квартиру и вообще уехать из Луганска», — сообщила она.

При этом Минобороны утверждало, что не имеет к разведчикам никакого отношения, так как те были уволены еще в день трагедии. Однако, по словам Давроновой, наутро после расправы над ее дочерью военные, несмотря на увольнение, «были отправлены на задание».

Трагедия произошла 13 января 2023 года. Командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и его подчиненный — рядовой Алексей Дорожкин распивали спиртные напитки в луганском кафе, когда к ним присоединилась 23-летняя Давронова. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, в ходе которого старший лейтенант усадил девушку в кузов «КамАЗа» и связал ей руки скотчем, а затем вместе с рядовым привез в пункт временной дислокации части, где представил как украинскую разведчицу.

После этого Давронову завели в солдатскую баню и расправились с ней двумя десятками ударов ножом. Затем Жамидулов поручил подчиненным вывезти ее тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1.

По решению суда военные получили 18 и 12 лет лишения свободы.

