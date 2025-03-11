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09:50, 11 марта 2025Силовые структуры

Разведчикам дали длительные сроки за расправу над жительницей ЛНР

Суд дал 18 и 12 лет колонии двоим военным за убийство жительницы ЛНР Давроновой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двоим военнослужащим, которые расправились с 23-летней жительницей Луганска Валентиной Давроновой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов осужден на 18 лет лишения свободы, его подчиненный — рядовой Алексей Дорожкин получил 12 лет колонии строгого режима. Процесс проходил в закрытом режиме.

По данным следствия, 13 января 2023 года Жамидулов и Дорожкин распивали спиртные напитки в луганском кафе, когда к ним присоединилась 23-летняя Давронова. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, в ходе которого старший лейтенант усадил девушку в кузов «КамАЗа» и связал ей руки скотчем, а затем вместе с рядовым привез в пункт временной дислокации части, где представил как украинскую разведчицу.

Далее Давронову завели в солдатскую баню и расправились с ней двумя десятками ударов ножом. Затем Жамидулов поручил подчиненным вывезти ее тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1.

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