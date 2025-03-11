Мать погибшей от рук разведчиков жительницы ЛНР решила обжаловать приговор

Мать девушки из ЛНР планирует обжаловать приговор военным Жамидулову и Дорожкину

Мать 22-летней жительницы города Новоайдар (ЛНР) Валентины Давроновой, которая стала жертвой двух российских разведчиков, планирует обжаловать вынесенный военным приговор. Своими намерениями Татьяна Давронова поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам женщины, судья прямо во время заседания спросил Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, готовы ли они отправиться в зону специальной военной операции, хотя знал, что потерпевшая сторона против этого. «А те, конечно, готовы поехать несмотря на то, что их лишили званий и почестей, — сообщила она.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двоим военнослужащим, которые расправились с 23-летней Валентиной Давроновой. Командир взвода ВДВ старший лейтенант Жамидулов осужден на 18 лет лишения свободы, а его подчиненный — рядовой Дорожкин получил 12 лет колонии строгого режима.

Процесс проходил в закрытом режиме.

