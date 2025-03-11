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19:46, 11 марта 2025Экономика

На Солнце произошла мощная вспышка

Институт прикладной геофизики: На Солнце произошла мощная вспышка класса М
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Во вторник, 11 марта, на Солнце произошла мощная вспышка класса М. Об этом со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщает ТАСС.

Вспышку класса M1.1 (N05W46) зафиксировали в 15:04 по московскому времени. Событие длилось три минуты. Уточняется, что прошлая вспышка подобной силы была почти неделю назад, 5 марта.

В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН указано, что она не сопровождалась выбросом солнечной плазмы. Ученые добавили, что, учитывая тот факт, что вспышка сформировалась вблизи края солнечного диска, она не повлияет на Землю.

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