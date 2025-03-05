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19:55, 5 марта 2025Экономика

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка класса М
Александра Качан (Редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Shutterstock / Fotodom

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М. Событие длилось девять минут, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка произошла в среду, 5 марта, в 14:50 по московскому времени. «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7», — уточнили эксперты.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 эквивалентен мощности излучения на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность явления растет в 10 раз. Вместе со вспышками происходят выбросы солнечной плазмы, облака которых могут спровоцировать магнитные бури.

Ранее на Солнце произошел самый мощный выброс плазмы в 2025 году. Событие было зафиксировано 25 февраля.

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