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13:43, 25 февраля 2025Наука и техника

На Солнце произошел самый мощный выброс плазмы

На Солнце произошел мощнейший выброс плазмы в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lia Koltyrina / Shutterstock / Fotodom

25 февраля Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По заявлению российских ученых, выброс был зафиксирован минувшей ночью. Специалисты увидели с помощью космических коронографов расширяющееся облако. Его можно было наблюдать примерно с часа ночи по московскому времени вплоть до 9-10 утра. Затем выброс удалился от Солнца и перестал быть виден в поле зрения прибора.

Ученые ИКИ РАН полагают, что источником выброса является та же активная область, которая произвела в конце февраля вспышку уровня X2.0. Считается, что источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.

В отчете отмечается, что в результате взрыва плазма начала движение по направлению от планеты, а не к ней. Однако на поступивших изображениях можно разглядеть компоненты, направленные на Землю: на самом деле, ученые считают это эффектом проекции. «Активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около 1,5 суток» — заключили специалисты.

В пятницу, 14 февраля, на Солнце произошли две мощные вспышки предпоследнего класса М. Обычно такие явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы — при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури.

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