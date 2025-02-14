Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 14 февраля 2025Экономика

На Солнце произошли две мощные вспышки

ИПГ: На Солнце зафиксировали две мощные вспышки класса М
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В пятницу, 14 февраля, на Солнце произошли две мощные вспышки предпоследнего класса М. Об этом сообщают специалисты Института прикладной геофизики (ФБУ «ИПГ»), передают «Известия».

Явление зафиксировали в 13:06 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990 (S13E21). Одна из вспышек имела класс М1.2 и длилась 31 минуту. Данные о второй не уточняются — известно, что она тоже была сильной.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, М и самый мощный X. Явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы — при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури.

Днем ранее на Солнце произошла еще одна мощная вспышка класса M1.0. Ее зафиксировали в 14:09 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3987 (S06W21).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 20 лет назад расправе на западе Москвы

      На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

      Звезда «Пацанок» рассказала о своей мечте

      В США заявили об отсутствии угроз в адрес России в словах вице-президента Вэнса

      В МИД рассказали о расстреле бойцами ВСУ жителей Курской области

      Бык сбросил с себя наездника и проткнул его шею рогом

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      Владеющий самолетами российский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке

      Атаку на Чернобыльскую АЭС назвали провокацией Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше