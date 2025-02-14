ИПГ: На Солнце зафиксировали две мощные вспышки класса М

В пятницу, 14 февраля, на Солнце произошли две мощные вспышки предпоследнего класса М. Об этом сообщают специалисты Института прикладной геофизики (ФБУ «ИПГ»), передают «Известия».

Явление зафиксировали в 13:06 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990 (S13E21). Одна из вспышек имела класс М1.2 и длилась 31 минуту. Данные о второй не уточняются — известно, что она тоже была сильной.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, М и самый мощный X. Явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы — при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури.

Днем ранее на Солнце произошла еще одна мощная вспышка класса M1.0. Ее зафиксировали в 14:09 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3987 (S06W21).