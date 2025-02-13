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18:16, 13 февраля 2025Экономика

На Солнце зафиксировали сильную вспышку

ИПГ: На Солнце произошла сильная вспышка класса М
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

На Солнце в четверг, 13 февраля, произошла сильная вспышка класса М. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») пишет агентство ТАСС.

«13 февраля в 14:09 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3987 (S06W21) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью восемь минут», — поделились информацией ученые. Новая вспышка относится к предпоследнему классу мощности — сильнее лишь класс X, такие вспышки считаются сверхмощным и вызывают сильные геомагнитные бури.

Ранее в этот же день стало известно, что 28 февраля с 18:30 до 21:30 по московскому времени россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление — малый парад планет. Во время парада на небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс, однако увидеть можно будет лишь Сатурн, Меркурий, Нептун и Венеру.

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