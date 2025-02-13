Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление

Россияне смогут увидеть малый парад планет в феврале

В конце февраля россияне смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — малого парада планет. Об этом сообщает E1.RU.

Во время парада на небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс, однако увидеть можно будет только четыре из них: Сатурн, Меркурий, Нептун и Венеру. Они появятся в узком секторе неба с разбросом в 20 градусов. Ярче всего окажется Венера.

Парад пройдет 28 февраля с 18:30 до 21:30 по московскому времени. Уточняется, что событие происходит только раз в год.

Ранее на Солнце зафиксировали мощную вспышку, близкую к высочайшему классу Х. По данным Института прикладной геофизики (ИПГ), она продолжалась около 35 минут.