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06:43, 7 февраля 2025Экономика

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка, близкая к классу Х
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце в четверг, 6 февраля, заявили в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Об этом пишет ТАСС.

Как отметили специалисты, она произошла в 14:04 по московскому времени. «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N05W16) зарегистрирована вспышка M7.6 продолжительностью 35 минут», — говорится в сообщении.

Согласно данным экспертов, это второе по силе событие в феврале. Самым крупным пока является вспышка уровня М8.8, зарегистрированная 3 февраля.

В январе доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что в 2025 году на Солнце может образоваться до 115 пятен, что способно повлечь учащение магнитных бурь на Земле.

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