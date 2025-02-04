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11:01, 4 февраля 2025Экономика

На Солнце выросло количество мощных вспышек

ИПГ: Количество мощных вспышек на Солнце выросло до девяти
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

Количество вспышек предпоследнего класса мощности М, зафиксированных на Солнце в понедельник, 3 февраля, выросло с семи до девяти. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), пишет ТАСС.

По данным специалистов, были зарегистрированы две сильные вспышки — M6.1 в 16:18 по московскому времени длительностью 16 минут и M1.4 в 12:13 длительностью восемь минут, обе в группе пятен 3981.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения ранжируются по классам A, B, C, M и X. Минимальному классу A0.0 соответствует мощность излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Уточняется, что обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут становиться причиной магнитных бурь.

В январе доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что в 2025 году на Солнце может образоваться до 115 пятен, что способно повлечь учащение магнитных бурь на Земле.

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