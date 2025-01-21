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16:25, 21 января 2025Экономика

Ученый рассказал об учащении магнитных бурь в 2025 году

Ученый МИРЭА Юрасов: В 2025 году на Солнце может образоваться до 115 пятен
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

В настоящее время проходит 25-й солнечный цикл, пик активности которого ожидается в 2025 году. На Солнце может образоваться до 115 пятен, что может повлиять на частоту магнитных бурь на Земле. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Цикл начался в декабре 2019 года. Как объяснил ученый, длина солнечных циклов в среднем составляет 10-12 лет. Увеличение количества солнечных пятен обычно сопровождается увеличением солнечной активности, которая может привести к учащению магнитных бурь.

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Геомагнитные бури могут создавать дополнительные проблемы для GPS-систем, влиять на спутниковую связь и телевизионное вещание. Особенно актуально это для регионов, где спутниковая связь является основным средством коммуникации. При этом современные технологии и инженерные решения способствуют минимизации воздействия геомагнитных бурь, указал Юрасов.

Сильная магнитная буря прошла на Земле 1 января 2025 года. Она достигла уровня G3, означающего «сильно» по пятибалльной шкале. До этого, 29 декабря 2024 года, на Солнце произошло 15 мощных вспышек, одна из них была зарегистрирована как вспышка высочайшего класса Х.

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