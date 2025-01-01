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21:08, 1 января 2025Экономика

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Магнитная буря на Земле достигла уровня G3, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Так, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего «сильно» по пятибалльной шкале.

Уровень G3 означает, что на Земле могут появиться проблемы в энергетических системах. Кроме того, возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.

29 декабря 2024 года на Солнце произошло 15 мощных вспышек, одна из них была зарегистрирована как вспышка высочайшего класса Х. До этого две вспышки высшего класса X были зафиксированы на Солнце 8 декабря. Ученые также допустили умеренные магнитные бури в период с 31 декабря по 1 января.

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