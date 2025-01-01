На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3

Магнитная буря на Земле достигла уровня G3, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Так, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего «сильно» по пятибалльной шкале.

Уровень G3 означает, что на Земле могут появиться проблемы в энергетических системах. Кроме того, возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.

29 декабря 2024 года на Солнце произошло 15 мощных вспышек, одна из них была зарегистрирована как вспышка высочайшего класса Х. До этого две вспышки высшего класса X были зафиксированы на Солнце 8 декабря. Ученые также допустили умеренные магнитные бури в период с 31 декабря по 1 января.