Арестович подвел итоги переговоров в Джидде, заявив, что Зеленский сломался

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов), комментируя итоги переговоров в Джидде, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сломался». Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Главная новость в том, что мы сломались. Что наша глупая, губительная стратегия дала трещину», — сказал Арестович, отметив, что тот факт, что вместо «тупого упрямства» Украина «зашевелилась», — уже маленькая победа.

По его словам, Киев мог бы избежать тысячи ненужных смертей, однако Украина — это «страна, которая начинает думать только тогда, когда ее ставят на грань выживания».

«Теперь смотрим, насколько далеко хватит ума. А если нет — значит, продолжим цикл самоуничтожения», — заключил он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.