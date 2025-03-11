На Украине предложили ввести льготы для участников Евромайдана

Гончаренко: Власти Украины предлагают ввести льготы для участников Евромайдана

Правительства Украины согласовало законопроект о введении льгот для участников Евромайдана. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Участники [Евромайдана] получат отдельную категорию, отличную от ветеранов войны, для получения льгот и гарантий. Закон предусматривает не только материальную поддержку, но и помощь в образовании, профессиональной адаптации и медицинском обслуживании», — пишет нардеп.

По его словам, правительство хочет добиться того, чтобы участники Евромайдана могли иметь возможность для самореализации и влияли на развитие страны.

Ранее Гончаренко отметил снижение уровня критики праздника 8 Марта после сокращения присутствия в стране американского Агентства по международному развитию (USAID). По мнению Гончаренко, в прошлые годы украинские издания и лидеры мнений гораздо активнее критиковали «советский пережиток».