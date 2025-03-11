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02:47, 11 марта 2025Бывший СССР

На Украине призвали привыкнуть к новому статусу США

Безуглая: Украинцам стоит привыкнуть воспринимать США как союзника России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Украинцам стоит воспринимать власти США как союзника России. С призывом привыкнуть к новому статусу Соединенных Штатов выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Не ждите ничего от переговоров — должны привыкнуть воспринимать власти США как нашего врага и союзника России (....) любая подпись Украины при текущих обстоятельствах — это шаг к капитуляции», — написала Безуглая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина предложила «многообещающий» план по частичному прекращению огня. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «намерен использовать все имеющиеся инструменты, чтобы попытаться усадить обе стороны за стол переговоров» и завершить конфликт.

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