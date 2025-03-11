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11:09, 11 марта 2025Бывший СССР

На Западе заявили об ударившей по бронетехнике ВСУ остановке помощи США

Business Insider: остановка военной помощи США ударила по бронетехнике ВСУ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Остановка военной помощи США ударила по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Business Insider.

По информации издания, Украина не может поддерживать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные. «Решение прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу киевских танков Abrams и других боевых машин американского производства», — сообщает Buisness Insider.

Сообщается, что решение президента США Дональда Трампа про прекращении поставок оружия лишь усугубит проблему.

Ранее в Польше прекращение помощи Украине со стороны США назвали «самым большим вызовом за последние десятилетия» для стран Запада. Премьер-министр Дональд Туск также назвал таковым решение Вашингтона касаемо потенциальной отмены некоторых санкций против Москвы.

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