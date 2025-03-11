На Западе заявили об ударившей по бронетехнике ВСУ остановке помощи США

Остановка военной помощи США ударила по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Business Insider.
По информации издания, Украина не может поддерживать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные. «Решение прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу киевских танков Abrams и других боевых машин американского производства», — сообщает Buisness Insider.
Сообщается, что решение президента США Дональда Трампа про прекращении поставок оружия лишь усугубит проблему.
Ранее в Польше прекращение помощи Украине со стороны США назвали «самым большим вызовом за последние десятилетия» для стран Запада. Премьер-министр Дональд Туск также назвал таковым решение Вашингтона касаемо потенциальной отмены некоторых санкций против Москвы.