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15:09, 11 марта 2025Ценности

Надежду Бабкину заподозрили в пластике в сети со словами «похожа на мумию»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Советскую и российскую певицу Надежду Бабкину заподозрили в пластике в сети из-за новых фото со словами «похожа на мумию». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

74-летняя знаменитость показала фото, где позирует в синем наряде в горох с букетом тюльпанов в руках. Также она надела белые бусы и браслет, сделала объемную укладку, подчеркнула брови черным цветом и нанесла на губы оранжевую помаду.

Поклонники обратили внимание на изменения во внешности артистки. «Вся перекроенная», «Перебор», «Ходячий кошмар», «На себя не похожи», «Внебрачная сестра Джокера», «Не узнала, пока не прочитала», «Улыбка теперь как у робота», «Похожа на мумию», «Восковая кукла», — раскритиковали трансформацию исполнительницы юзеры.

Ранее в марте 51-летнюю американскую супермодель, актрису и телеведущую Тайру Бэнкс также заподозрили в пластической операции со словами «больше не может улыбаться».

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