Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:00, 11 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван распространенный миф о распаде СССР

Политолог Носович: В Литве распространен миф, что именно литовцы развалили СССР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Литве распространена мифология, что именно литовцы запустили парад суверенитетов и сепаратистские процессы в СССР. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

По его словам, в крайней форме эта мифология доходит до утверждения, что Литва развалила Советский Союз.

«На самом деле центробежные тенденции проявились в прибалтийских республиках почти одновременно и затем практически одновременно начали проявляться в других союзных республиках», — сказал он.

По мнению Александра Носовича, возникновение сепаратизма на окраинах СССР стало результатом как грубых политических просчетов Михаила Горбачева и Политбюро, которое само инициировало создание в прибалтийских республиках общественных движений, ставших впоследствии сепаратистскими, так и объективных особенностей советского строя, проявивших себя в момент кризиса.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распад СССР — событие, которое в конечном итоге привело к началу политического кризиса и боевых действий на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа собрался в Москву на встречу с Путиным

    Русофобию назвали базой для государственности Литвы

    Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединенными Штатами

    Раскрыты предварительные сроки визита спецпосланника Трампа в Москву

    Популярная ведущая в прозрачном топе и мини-юбке пришла на футбольный матч

    Назван распространенный миф о распаде СССР

    Над Курском прогремела серия взрывов

    Рубио указал на сложности для Украины в возвращении к границам 2014 года

    В Великобритании предрекли переход запада Украины под контроль России

    В Великобритании испугались уступок Трампа в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше