Назван распространенный миф о распаде СССР

Политолог Носович: В Литве распространен миф, что именно литовцы развалили СССР

В Литве распространена мифология, что именно литовцы запустили парад суверенитетов и сепаратистские процессы в СССР. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

По его словам, в крайней форме эта мифология доходит до утверждения, что Литва развалила Советский Союз.

«На самом деле центробежные тенденции проявились в прибалтийских республиках почти одновременно и затем практически одновременно начали проявляться в других союзных республиках», — сказал он.

По мнению Александра Носовича, возникновение сепаратизма на окраинах СССР стало результатом как грубых политических просчетов Михаила Горбачева и Политбюро, которое само инициировало создание в прибалтийских республиках общественных движений, ставших впоследствии сепаратистскими, так и объективных особенностей советского строя, проявивших себя в момент кризиса.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распад СССР — событие, которое в конечном итоге привело к началу политического кризиса и боевых действий на Украине.