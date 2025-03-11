Назван размер компенсации за смерть россиян при атаке дронов в Подмосковье

Семьям погибших при падении БПЛА в Подмосковье выплатят один миллион рублей

Семьям жертв атаки дронов в Подмосковье выплатят один миллион рублей. Размер компенсации за смерть россиян назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram.

«Сейчас самое главное — оказать необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям мужчин [спасти которых не удалось] по одному миллиону рублей», — отметил Воробьев.

Раненые жители Подмосковья также получат выплаты. В зависимости от тяжести травм им перечислят от 100 до 500 тысяч рублей, уточнил чиновник.

Воробьев рассказал о состоянии троих пострадавших в результате атаки беспилотников. Так, 43-летняя женщина получила ранение живота с повреждением кишечника, а также рваную рану груди. В операционной находится 44-летний мужчина с травмой живота, открытым переломом плеча и осколочным ранением голени. Кроме того, врачи четыре раза запускали сердце 50-летнего мужчины, но спасти его не удалось.