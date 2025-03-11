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09:45, 11 марта 2025Экономика

Названо условие снижения курса доллара до 65 рублей

Экономист Косов: Доллар может подешеветь до 65 рублей после снятия санкций
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

К концу 2025 года доллар может подешеветь до 65-75 рублей. Условия укрепления российской валюты назвал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Государственные и муниципальные финансы РЭУ им. Плеханова Михаил Косов, его цитирует Bankiros.ru.

По мнению экономиста, с учетом текущих геополитических и экономических условий, которые продолжают влиять на российскую экономику, курсы зарубежных валют могут снизиться, если будут хотя бы частично сняты санкции, цены на нефть вырастут, геополитическая обстановка улучшится, а экспортные потоки — стабилизируются.

При сохранении текущей обстановки самым вероятным Косов назвал курс доллара в диапазоне 80-90 рублей и курс евро на уровне 85-95 рублей.

«Если конфликты обострятся или Запад введет новые санкции против экспорта российских энергоносителей, то курс может подняться до 100 рублей за доллар и выше», — допустил он.

Cтарший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что укрепление рубля, которое началось с начала 2025 года, не будет устойчивым. Ослаблению валютного курса на горизонте ближайших трех месяцев будет способствовать снижение экспортных цен в феврале. Из-за этого в течение полугода доллар может подорожать до 100 рублей, допустила она.

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