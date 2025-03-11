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17:14, 11 марта 2025Экономика

Определился самый дорогой бренд в мире полупроводников

BF: Nvidia осталась самым дорогим брендом в полупроводниковой отрасли
Кирилл Луцюк

Фото: Jeff Chiu / AP

Стоимость Nvidia выросла в 2025 году на 98 процентов и достигла 87,87 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете консалтинговой компании Brand Finance (BF).

Таким образом, эта компания сохранила за собой звание самого дорогого бренда в полупроводниковой отрасли. На второй позиции расположилась Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Рост ее стоимости оценили в 37 процентов. В настоящее время она стоит 34,2 миллиарда долларов.

Intel в этом рейтинге получила «бронзу». Цена этой компании упала на 33 процента, до 14,28 миллиарда долларов. Как пишет BF, в отличие от других лидеров в сегменте искусственного интеллекта, Intel испытывает трудности на рынке чипов. Это оборачивается снижением прибыльности и падением цен на акции.

В первых числах марта президент США Дональд Трамп, объявивший о 25-процентных пошлинах на весь мексиканский и канадский импорт, а также вознамерившийся довести пошлины на китайскую продукцию до 20 процентов, фактически обрушил акции Nvidia. К закрытию торгов они рухнули почти на девять процентов.

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