Определился самый дорогой бренд в мире полупроводников

BF: Nvidia осталась самым дорогим брендом в полупроводниковой отрасли

Стоимость Nvidia выросла в 2025 году на 98 процентов и достигла 87,87 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете консалтинговой компании Brand Finance (BF).

Таким образом, эта компания сохранила за собой звание самого дорогого бренда в полупроводниковой отрасли. На второй позиции расположилась Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Рост ее стоимости оценили в 37 процентов. В настоящее время она стоит 34,2 миллиарда долларов.

Intel в этом рейтинге получила «бронзу». Цена этой компании упала на 33 процента, до 14,28 миллиарда долларов. Как пишет BF, в отличие от других лидеров в сегменте искусственного интеллекта, Intel испытывает трудности на рынке чипов. Это оборачивается снижением прибыльности и падением цен на акции.

В первых числах марта президент США Дональд Трамп, объявивший о 25-процентных пошлинах на весь мексиканский и канадский импорт, а также вознамерившийся довести пошлины на китайскую продукцию до 20 процентов, фактически обрушил акции Nvidia. К закрытию торгов они рухнули почти на девять процентов.