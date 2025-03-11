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16:04, 11 марта 2025Наука и техника

Опровергнута польза красного вина

Medical Express: Употребление красного вина не снижает риск развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Распространенное мнение о том, что красное вино полезнее белого, не подтвердилось. Исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что употребление вина независимо от его вида не снижает риск развития рака. Ученые проанализировали 42 исследования с участием почти 96 000 человек и не нашли доказательств того, что антиоксиданты в красном вине оказывают защитный эффект, сообщает Medical Express.

Авторы работы отмечают, что этот анализ стал первым крупным исследованием, сравнивающим влияние красного и белого вина на вероятность онкозаболеваний. Хотя в целом различий в рисках не выявлено, белое вино оказалось связано с повышенной вероятностью развития рака кожи. По оценкам, его употребление увеличивает риск развития меланомы на 22 процента.

Причины такой связи пока неясны. Исследователи предполагают, что это может быть связано не только с химическим составом напитка, но и с факторами поведения. Например, любители вина могут чаще подвергаться воздействию ультрафиолета, не используя солнцезащитные средства. Кроме того, среди женщин выявлена более высокая связь между употреблением белого вина и общим риском развития рака, что требует дополнительного изучения.

Исследователи подчеркивают, что основным фактором, способствующим развитию рака, является этанол, содержащийся в любом алкоголе. В организме он превращается в токсичные соединения, повреждающие ДНК и белки. По данным за 2020 год, злоупотребление алкоголем было связано с 740 000 случаев онкологических заболеваний, что составило 4,1 процента от всех диагностированных случаев рака в мире.

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