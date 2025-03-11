Песков ответил на вопрос о позиции Кремля по урегулированию конфликта на Украине

Песков: Говорить о позициях по урегулированию конфликта на Украине невозможно

Говорить о позициях Кремля по мирному урегулированию конфликта на Украине в настоящее время нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Сегодня только американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать — это было бы большой глупостью», — ответил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что американская делегация занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование украинского конфликта.

11 марта в Джидде начались переговоры представителей Киева и Вашингтона. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.