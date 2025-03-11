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12:10, 11 марта 2025Мир

В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном после переговоров США и Украины

Песков: США проинформируют Россию по итогам своих контактов с Украиной в Джидде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

США проинформируют Россию по итогам переговоров американской и украинской делегации в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Каким-то образом американская сторона проинформирует нас», — сказал он.

Он подчеркнул, что на переговорах с Киевом Вашингтон занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Он также отметил, что Кремль своевременно расскажет о возможности контактов со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Ранее Песков заявил, что сейчас многие спешат надевать розовые очки по поводу отказа США от военной поддержки Украины. По его словам, в России всегда должны быть готовы к худшему.

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