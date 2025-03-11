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10:52, 11 марта 2025Мир

В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

Песков: Многие спешат надевать розовые очки из-за отказа США от поддержки Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Сейчас многие спешат надевать розовые очки по поводу отказа США от военной поддержки Украины, однако в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы. К этому призвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», — сказал он.

По словам политика, даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия, которого ей хватит на много месяцев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен предотвратить использование враждебной риторики в адрес России на встрече министров иностранных дел стран G7. Он отметил, подобная риторика затрудняет усадку конфликтующих сторон за стол переговоров.

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