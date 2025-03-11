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15:30, 11 марта 2025Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели НЛО в небе

Aviaincident: Пилоты летевшего в Москву самолета увидели НЛО во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom

Пилоты самолета российской авиакомпании увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Оренбурга в Москву Airbus A320 в понедельник, 10 марта. Во время рейса экипаж доложил о наблюдении шара красного цвета с корзиной ниже высоты полета.

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О случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что борт благополучно приземлился в аэропорту назначения, никто не пострадал.

Ранее у другого российского самолета треснуло лобовое стекло во время полета. Нештатная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Санкт-Петербург Boeing 737-800 7 марта.

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