У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

У летевшего в Петербург самолета треснуло лобовое стекло во время полета

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Санкт-Петербург Boeing 737-800 7 марта. В ходе рейса экипаж доложил о растрескивании левой части лобового внешнего остекления со стороны командира воздушного судна.

По данным источника, сигнал бедствия пилоты не объявляли. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто не пострадал.

Ранее пилоты самолета другой российской авиакомпании, «Азимут», заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Инцидент произошел со следовавшим из Пензы в Минводы пассажирским лайнером 7 марта. Во время полета экипаж доложил о наблюдении шара серебристого цвета.