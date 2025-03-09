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14:07, 9 марта 2025Путешествия

У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

У летевшего в Петербург самолета треснуло лобовое стекло во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Санкт-Петербург Boeing 737-800 7 марта. В ходе рейса экипаж доложил о растрескивании левой части лобового внешнего остекления со стороны командира воздушного судна.

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По данным источника, сигнал бедствия пилоты не объявляли. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто не пострадал.

Ранее пилоты самолета другой российской авиакомпании, «Азимут», заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Инцидент произошел со следовавшим из Пензы в Минводы пассажирским лайнером 7 марта. Во время полета экипаж доложил о наблюдении шара серебристого цвета.

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