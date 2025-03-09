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12:32, 9 марта 2025Путешествия

Пилоты российского пассажирского самолета заметили НЛО во время полета

Aviaincident: Пилоты летевшего в Минводы самолета заметили НЛО во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: lightpoet / Shutterstock / Fotodom  

Пилоты самолета российской авиакомпании «Азимут» заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Пензы в Минводы пассажирским лайнером 7 марта. Во время полета экипаж доложил о наблюдении шара серебристого цвета. При этом угроза безопасности полетов отсутствовала.

О случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны (ПВО). В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

Ранее в самолете авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с россиянами на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей. Инцидент произошел с летевшим из Баку в Москву Airbus A319 в среду, 5 марта.

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