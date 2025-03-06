В самолете с россиянами на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей

В летевшем в Москву самолете AZAL сработал сигнал об опасном сближении с землей

В самолете авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с россиянами на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Баку в Москву Airbus A319 в среду, 5 марта. Незадолго до посадки экипаж доложил о срабатывании системы, предупреждающей об опасной близости лайнера с землей. Однако сигнал оказался ложным.

В результате пилоты продолжили выполнение рейса. Посадка в столичном аэропорту Домодедово прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в направлявшемся из Хабаровска самолете L-410 произошло задымление во время полета. Инцидент произошел во вторник утром, 4 марта, со следовавшим в Аян воздушным судном. По техническим причинам борту пришлось вернуться в аэропорт вылета.

