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17:05, 6 марта 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей

В летевшем в Москву самолете AZAL сработал сигнал об опасном сближении с землей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: imageBROKER.com / Globallookpress.com

В самолете авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с россиянами на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Баку в Москву Airbus A319 в среду, 5 марта. Незадолго до посадки экипаж доложил о срабатывании системы, предупреждающей об опасной близости лайнера с землей. Однако сигнал оказался ложным.

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В результате пилоты продолжили выполнение рейса. Посадка в столичном аэропорту Домодедово прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в направлявшемся из Хабаровска самолете L-410 произошло задымление во время полета. Инцидент произошел во вторник утром, 4 марта, со следовавшим в Аян воздушным судном. По техническим причинам борту пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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