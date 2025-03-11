Под Москвой проснулись гадюки

Змеелов Старков: Гадюки в Подмосковье проснулись раньше времени

Из-за теплой погоды в Подмосковье раньше времени проснулись ядовитые гадюки. О том, как не пострадать от рептилий, рассказал серпентолог и змеелов Владислав Старков в беседе с «360».

По его словам, гадюки не нападают первыми, однако при наличии угрозы становятся агрессивными. Их укус может вызвать сильную боль, отек, а в редких случаях может привести к тяжелым осложнениям. Особенную опасность эти змеи представляют для детей, пожилых людей и домашних животных.

Размер обыкновенной гадюки составляет до 70 сантиметров, ее отличает характерный рисунок на спине: зигзагообразная полоса темного цвета от головы до кончика хвоста. Гадюки могут быть серыми, коричневыми или черными. У змей этого вида треугольная голова и вертикальные зрачки, благодаря чему их можно отличить от ужей.

В последнее время гадюки все чаще встречаются на дачных участках, поэтому Старков посоветовал поддерживать на территории порядок — склады строительного мусора могут стать хорошим укрытием для рептилий. Помимо этого, он рекомендовал защищаться с помощью одежды: при походе в лес стоит надевать высокие сапоги и плотные брюки. Также следует внимательно смотреть под ноги, особенно в высокой траве и на тропинках.

«Если вы увидели гадюку, не пытайтесь ее поймать или прогнать. Медленно отойдите на безопасное расстояние», — заключил эксперт.

Ранее житель многоэтажного дома в Москве обнаружил в лифте змею. Мужчина вызвал спасателей, которые отправили рептилию в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.