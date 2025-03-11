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11:05, 11 марта 2025Россия

Погибшего участника СВО ошибочно признали дезертиром

Депутат Иванов: Участника СВО из Екатеринбурга ошибочно признали дезертиром
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Погибшего участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга ошибочно признали дезертиром. Об этом написал депутат Государственной Думы Максим Иванов в Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что к нему обратилась жена военнослужащего. Она рассказала, что в составе штурмовой группы он отправился в зону СВО в ноябре 2024 года, после чего, со слов сослуживцев, получил несовместимые с жизнью травмы во время одного из боев.

«В попытке узнать точную судьбу своего супруга женщина обратилась на горячую линию военного ведомства, где ей сказали: "Военнослужащий в самоволке"», — написал депутат.

Жену участника СВО такой ответ не устроил, из-за чего она обратилась к Иванову. Тот направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа — там установили, что статус дезертира мужчине присвоили необоснованно.

Ранее ушедшего на фронт в 19 лет добровольца Арсения Тарханова, который не выжил в боях под Курском, по ошибке признали дезертиром. Он принимал участие в боевых действиях в составе подразделения «Пятнашка», затем «Эспаньола» и артиллерийской бригады «Волга». В частности, под Авдеевкой он вынес с поля боя 12 раненых товарищей.

ЖЗЛ
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