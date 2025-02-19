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05:51, 19 февраля 2025Россия

Погибшего под Курском 19-летнего добровольца по ошибке признали дезертиром

«Царьград»: Погибшего 19-летнего добровольца по ошибке признали дезертиром
СюжетОбстрел Курска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ушедшего на фронт в 19 лет добровольца Арсения Тарханова, который погиб под Курском, по ошибке признали дезертиром, сообщает «Царьград».

В материале говорится, что он принимал участие в боевых действиях в составе подразделения «Пятнашка», затем «Эспаньола» и артиллерийской бригады «Волга». В частности, под Авдеевкой вынес с поля боя 12 раненых товарищей.

В конце августа 2024 года доброволец получил ранение в голову, когда участвовал в боях под Курском. Спустя три месяца он скончался в госпитале в Сергиевом Посаде.

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«Оказывается, воюя в "Дикой дивизии Донбасса" на Курщине, Арсений уже два года как был назначен командиром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода 3-его стрелкового батальона 87-го отдельного полка 1-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа», — говорится в публикации. О своем зачислении в списки личного состава Вооруженных сил он не знал и не получал предписание на убытие.

В итоге наличие статуса самовольно покинувшего часть не позволило его семье претендовать на награды, выплаты и социальные гарантии, следует из материала.

Ранее «Царьград» сообщил о 19-летнем солдате-срочнике Сергее Ершове, который 50 дней спасался в курском приграничье без связи. В материале говорится, что он с другими военными попал под обстрел, в результате чего Ершов получил сильное ранение ноги. Позже группа увидела позиции ахматовцев, которые дали им телефоны, чтобы позвонить домой.

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