«Быстренько охладили их пыл ударом с дрона». Украинские диверсанты пытались прорваться в Россию на американском БТР

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Россию на американском БТР M113

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в российский приграничный регион на американском бронированном транспортере (БТР) M113. Однако российские военные дали украинским диверсантам отпор.

По имеющейся информации, диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинулись от украинского села Глубокое к государственной границе и планировали захватить окраину села Журавлевка Белгородской области. У границы их встретили ударом FPV-дрона. В результате украинская ДРГ решила поспешно отступить.

«Наши бойцы дождались, когда вэсэушники приблизятся к границе, и быстренько охладили их пыл — ударом с дрона по их БТР M113», — рассказал подробности Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в ходе отступления украинские военные потеряли одного из своих солдат, который, по предварительным данным, получил ранение. На снятых с беспилотника кадрах видно, что один из членов ДРГ упал с бронетранспортера, когда тот спешил скрыться от российского дрона. Несмотря на окрик, диверсанты уехали и оставили сослуживца погибать в грязи.

Украинские ДРГ пытались проникнуть и в другие регионы России

22 ноября стало известно, что украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев. Инцидент произошел на блокпосту в поселке Приазовский. Однако российский военнослужащий в ходе досмотра заметил оружие в сумке под сиденьем микроавтобуса, на котором передвигались диверсанты, и подал сигнал сослуживцам. В результате по транспорту открыли огонь, который уничтожил двоих членов ДРГ. Еще четверо диверсантов успели сбежать, устроив перед этим перестрелку, их разыскивают по ориентировкам.

18 ноября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ при попытке прорыва в Херсонской области. Уточнялось, что при попытке прорыва были уничтожены три диверсанта ВСУ, в том числе женщина.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рядовой ВС РФ в одиночку откинул украинских диверсантов от российских позиций

Несколькими днями ранее Министерство обороны России рассказало, как рядовой Владимир Варич в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в одиночку откинул украинских диверсантов от российских позиций.

По данным ведомства, солдат, находясь на наблюдательном посту позиции, заметил семь скрытно перемещавшихся в соседней лесопосадке диверсантов. Они двигались в направлении российских подразделений. Тогда военнослужащий занял выгодную позицию и открыл огонь из пулемета по противнику, тем самым сковав его перемещение.

«В ходе скоротечного боя диверсионно-разведывательная группа противника, застигнутая врасплох огнем Владимира, не в силах оказать сопротивление, понесла потери и отступила», — уточнили в ведомстве.