Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 27 ноября 2024Россия

«Быстренько охладили их пыл ударом с дрона». Украинские диверсанты пытались прорваться в Россию на американском БТР

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Россию на американском БТР M113
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alex Babenko / Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в российский приграничный регион на американском бронированном транспортере (БТР) M113. Однако российские военные дали украинским диверсантам отпор.

По имеющейся информации, диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинулись от украинского села Глубокое к государственной границе и планировали захватить окраину села Журавлевка Белгородской области. У границы их встретили ударом FPV-дрона. В результате украинская ДРГ решила поспешно отступить.

«Наши бойцы дождались, когда вэсэушники приблизятся к границе, и быстренько охладили их пыл — ударом с дрона по их БТР M113», — рассказал подробности Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в ходе отступления украинские военные потеряли одного из своих солдат, который, по предварительным данным, получил ранение. На снятых с беспилотника кадрах видно, что один из членов ДРГ упал с бронетранспортера, когда тот спешил скрыться от российского дрона. Несмотря на окрик, диверсанты уехали и оставили сослуживца погибать в грязи.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Украинские ДРГ пытались проникнуть и в другие регионы России

22 ноября стало известно, что украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев. Инцидент произошел на блокпосту в поселке Приазовский. Однако российский военнослужащий в ходе досмотра заметил оружие в сумке под сиденьем микроавтобуса, на котором передвигались диверсанты, и подал сигнал сослуживцам. В результате по транспорту открыли огонь, который уничтожил двоих членов ДРГ. Еще четверо диверсантов успели сбежать, устроив перед этим перестрелку, их разыскивают по ориентировкам.

18 ноября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ при попытке прорыва в Херсонской области. Уточнялось, что при попытке прорыва были уничтожены три диверсанта ВСУ, в том числе женщина.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рядовой ВС РФ в одиночку откинул украинских диверсантов от российских позиций

Несколькими днями ранее Министерство обороны России рассказало, как рядовой Владимир Варич в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в одиночку откинул украинских диверсантов от российских позиций.

По данным ведомства, солдат, находясь на наблюдательном посту позиции, заметил семь скрытно перемещавшихся в соседней лесопосадке диверсантов. Они двигались в направлении российских подразделений. Тогда военнослужащий занял выгодную позицию и открыл огонь из пулемета по противнику, тем самым сковав его перемещение.

«В ходе скоротечного боя диверсионно-разведывательная группа противника, застигнутая врасплох огнем Владимира, не в силах оказать сопротивление, понесла потери и отступила», — уточнили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

      Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

      Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

      Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

      Цены на один вид жилья в России поднимутся в полтора раза

      Захарова объявила о высылке из России журналистов немецкой медиагруппы ARD

      В Госдуме заявили об острой нехватке сотрудников в ключевой сфере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше