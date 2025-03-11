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12:15, 11 марта 2025Экономика

Покинувший Россию автогигант столкнулся с падением продаж

FT: Операционная прибыль Volkswagen упала на 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

В 2024 году операционная прибыль Volkswagen снизилась на 15 процентов. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, резкое падение продаж на европейском рынке и в Китае побудило автогиганта резко сократить производственные мощности. Кроме того, он пытается наладить партнерство с поставщиками программного обеспечения для автомобилей. Оказалось, что прежний курс делать все своими силами обернулся отставанием в новых технологиях.

Сообщается, что в 2024 году операционная прибыль компании достигла 19,1 миллиарда евро. В 2023 году речь шла о 22,5 миллиарда. По словам финансового директора VW Арно Антлитца, хотя у компании есть «четкая стратегия роста и инвестиций в США», на ее перспективах могут отразиться «глобальные экономические проблемы». Сейчас план концерна состоит в том, чтобы компенсировать падение продаж в Китае за счет увеличения доли рынка в США. Но реализация такого сценария пока под вопросом из-за угроз Вашингтона ввести пошлины.

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Volkswagen надеется, что к 2030 году он сможет удвоить долю на рынке США за счет таких брендов, как Audi и Porsche, до 10 процентов, а долю бренда VW в США — до 5 процентов. Однако широкомасштабные пошлины могут быть особенно губительны для Porsche, которая производит все свои автомобили в Германии.

Ранее появился прогноз, что концерн Volkswagen ждут серьезные проблемы из-за политики президента США Дональда Трампа.

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