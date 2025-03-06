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13:05, 6 марта 2025Экономика

Ушедшему из России автогиганту спрогнозировали проблемы из-за политики Трампа

Politico: Концерн Volkswagen Group ждут проблемы из-за пошлин США против Мексики
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

В среднесрочной перспективе ушедший из России немецкий концерн Volkswagen Group может столкнуться с серьезными проблемами из-за агрессивной торгово-экономической политики президента США Дональда Трампа в отношении третьих стран. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на прогноз экспертов.

Аналитики компании JATO Dynamics напомнили, что крупнейшие немецкие концерны в значительной степени зависят от сбыта своей продукции в Соединенных Штатах. Это касается в первую очередь Volkswagen. В 2024 году около 44 процента проданных в США автомобилей бренда были произведены в Мексике, против которой Трамп ввел 25-процентные пошлины. Именно в Мексике выпускается самая популярная в США модель немецкого производителя Tiguan. В октябре-декабре 2024 года в Соединенных Штатах продали в общей сложности 30 тысяч подобных машин. Годовой прирост составил 50 процентов.

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Помимо главного бренда Volkswagen Group из-за пошлин с большой долей вероятности пострадает и дочерняя компании автогиганта — Volkswagen Audi. В Мексике, отмечают эксперты, производится самая популярная модель Q5. Volkswagen инвестировал в этот завод миллионы долларов с прицелом на американский рынок. «Теперь этот объект внезапно стал выглядеть, как бесполезная инвестиция», — резюмировал аналитик Маттиас Шмидт.

Трамп утвердил 25-процентные пошлины против Мексики 4 марта 2025 года. Подобные ставки распространили на все категории товаров, которые поставляют на американский рынок. Аналогичные ставки были введены на канадскую продукцию. Исключением стали энергоресурсы, пошлины на них составят 10 процентов. Власти США также удвоили сборы с китайских экспортеров. С весны они должны будут уплачивать 20-процентные сборы. В качестве главной причины резкого ужесточения торговой политики глава Белого дома назвал непрекращающийся наркотрафик из этих стран.

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