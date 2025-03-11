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01:00, 11 марта 2025Ценности

Популярная ведущая в прозрачном топе и мини-юбке пришла на футбольный матч

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dilettaleotta

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта в откровенном наряде пришла на футбольный матч. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,1 миллиона подписчиков.

33-летняя сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN посетила стадион «Альянц Стадиум» в Турине. Она предстала перед зрителями в бежевом наряде, который включал в себя прозрачный топ, мини-юбку и объемную куртку.

Кроме того, знаменитость надела остроносые коричневые сапоги до колена, а также массивные серьги и цепочку на шею. В то же время она уложила волосы в гладкий низкий хвост и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В ноябре 2024 года Дилетта Леотта также в прозрачном топе появилась на футбольном матче.

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