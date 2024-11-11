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12:41, 11 ноября 2024Ценности

Популярная ведущая в прозрачном топе появилась на футбольном матче

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dilettaleotta

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта в откровенном образе пришла на футбольный матч. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,1 миллиона подписчиков.

33-летняя сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN в рамках работы посетила стадион «Джузеппе Меацца» в Милане. Она предстала перед камерой в коричневом костюме, который состоял из оверсайз-пиджака и брюк с широкими штанинами и завышенной талией. Также знаменитость надела прозрачный топ в тон.

Леотта сделала макияж с черными стрелками на веках, тушью на ресницах и коричневой помадой на губах. Кроме того, она выбрала в качестве украшений золотистые серьги.

В октябре 53-летняя британская ведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде в честь Всемирного дня психического здоровья.

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