Популярная ведущая в прозрачном топе появилась на футбольном матче

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта в откровенном образе пришла на футбольный матч. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,1 миллиона подписчиков.

33-летняя сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN в рамках работы посетила стадион «Джузеппе Меацца» в Милане. Она предстала перед камерой в коричневом костюме, который состоял из оверсайз-пиджака и брюк с широкими штанинами и завышенной талией. Также знаменитость надела прозрачный топ в тон.

Леотта сделала макияж с черными стрелками на веках, тушью на ресницах и коричневой помадой на губах. Кроме того, она выбрала в качестве украшений золотистые серьги.

В октябре 53-летняя британская ведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде в честь Всемирного дня психического здоровья.