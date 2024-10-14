53-летняя ведущая снялась в платье с декольте в честь Всемирного дня психического здоровья

53-летняя ведущая Аманда Холден снялась в платье с глубоким декольте

Популярная британская ведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде в честь Всемирного дня психического здоровья. Соответствующий снимок публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость сфотографировалась в латексном платье с глубоким декольте. При этом на размещенном кадре глаза телезвезды закрыты, а на ее лицо нанесен яркий макияж. Стилисты распустили волосы Холден, дополнив ее образ золотым чокером.

Известно, что Холден вместе с другими звездами приняла участие в кампании, приуроченной к Всемирному дню психического здоровья. Всего в фотосессии снялись 400 именитых личностей, в том числе Лиам Галлагер, Идрис Эльба, Шэрон Осборн, Кайли Миноуг и другие.

В августе Аманда Холден также показала фигуру в откровенном виде. Тогда ведущая поделилась кадрами с фотосессии на яхте, на которых попозировала в золотистом купальнике.