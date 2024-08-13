53-летняя ведущая показала фигуру в откровенном купальнике

53-летняя ведущая Аманда Холден показала фигуру в слитном купальнике

Британская ведущая Аманда Холден показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась кадрами с фотосессии на яхте в Греции. Так, на размещенных снимках Холден предстала в облегающем слитном купальнике золотистого цвета и черных солнцезащитных очках. При этом в качестве украшений она выбрала колье с подвеской и ожерелье в виде массивной цепи.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден в откровенном бикини позагорала у бассейна. Тогда ведущая примерила раздельный купальник от бренда Elizabeth Hurley Beach, создательницей которого является актриса Элизабет Херли.

