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07:12, 13 августа 2024Ценности

53-летняя ведущая показала фигуру в откровенном купальнике

53-летняя ведущая Аманда Холден показала фигуру в слитном купальнике

Кадр: @noholdenback

Британская ведущая Аманда Холден показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась кадрами с фотосессии на яхте в Греции. Так, на размещенных снимках Холден предстала в облегающем слитном купальнике золотистого цвета и черных солнцезащитных очках. При этом в качестве украшений она выбрала колье с подвеской и ожерелье в виде массивной цепи.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден в откровенном бикини позагорала у бассейна. Тогда ведущая примерила раздельный купальник от бренда Elizabeth Hurley Beach, создательницей которого является актриса Элизабет Херли.

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      Мария Винар
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