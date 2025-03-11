Популярный российский певец впервые раскрыл подробности об отношениях

Певец Niletto рассказал, что возлюбленная Екатерина сразу очаровала его

Популярный российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) впервые раскрыл подробности о своих отношениях. Его слова приводит KP.RU.

Артист и его возлюбленная Екатерина Золотовская стали гостями шоу Сomedy Club. «Я искал плохую девочку, но нашел девочку, которую полюбил», — объяснил в разговоре с телеведущими певец смысл фразы из своей композиции «Счастливым», намекая на историю знакомства с девушкой.

По словам возлюбленной Прыткова, он первый написал ей в соцсетях. «Общение началось с фразы "ты очень красивая"», — рассказала она. При этом артист отметил, что все произошло «немного иначе», но делиться подробностями не стал. Niletto добавил, что девушка сразу же очаровала его.

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