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16:02, 11 марта 2025Культура

Популярный российский певец впервые раскрыл подробности об отношениях

Певец Niletto рассказал, что возлюбленная Екатерина сразу очаровала его
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Niletto

Niletto. Кадр: RU.TV / YouTube

Популярный российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) впервые раскрыл подробности о своих отношениях. Его слова приводит KP.RU.

Артист и его возлюбленная Екатерина Золотовская стали гостями шоу Сomedy Club. «Я искал плохую девочку, но нашел девочку, которую полюбил», — объяснил в разговоре с телеведущими певец смысл фразы из своей композиции «Счастливым», намекая на историю знакомства с девушкой.

По словам возлюбленной Прыткова, он первый написал ей в соцсетях. «Общение началось с фразы "ты очень красивая"», — рассказала она. При этом артист отметил, что все произошло «немного иначе», но делиться подробностями не стал. Niletto добавил, что девушка сразу же очаровала его.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своих предпочтениях в современной музыке.

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