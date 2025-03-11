Лев Лещенко рассказал о своих предпочтениях в современной музыке

Народный артист РСФСР Лещенко рассказал, что слушает Коку и Краймбрери

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своих предпочтениях в современной музыке. Слова артиста приводит Telegram-канал «Звездач».

«Что касается современной музыки, то, конечно, обычно слушаю поп-музыку, потому что это моя профессия. Я должен знать, кто такая Мари Краймбрери, Клава Кока. Я без иронии говорю», — поделился исполнитель.

Ранее Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш высказались о популярной песне «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская.