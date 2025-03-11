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12:12, 11 марта 2025Культура

Лев Лещенко рассказал о своих предпочтениях в современной музыке

Народный артист РСФСР Лещенко рассказал, что слушает Коку и Краймбрери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своих предпочтениях в современной музыке. Слова артиста приводит Telegram-канал «Звездач».

«Что касается современной музыки, то, конечно, обычно слушаю поп-музыку, потому что это моя профессия. Я должен знать, кто такая Мари Краймбрери, Клава Кока. Я без иронии говорю», — поделился исполнитель.

Ранее Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш высказались о популярной песне «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская.

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