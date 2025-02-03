Лещенко и Дробыш высказались о хите «Сигма-бой»

Певец Лев Лещенко удивился популярности хита «Сигма-бой»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш высказались о популярной песне «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Их слова приводит aif.ru.

Лещенко удивился популярности композиции. «Как она могла попасть в какие-то чарты, если я ее не слышал?» — отметил он.

По словам Дробыша, песня «легла» и «пришлась по душе». «Какие там приемы использовались? Честно, не знаю. Да никаких. Наверное, своей простотой и зацепила», — добавил композитор.

Ранее одна из исполнительниц хита заявила о желании записать дуэт с Билли Айлиш.

До этого стало известно, что песня «Сигма-бой» попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard. Трек расположился на седьмой строчке в рейтинге, опередив в том числе культовую певицу Кэти Перри с ее треком I’m His, He’s Mine.