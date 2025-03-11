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20:52, 11 марта 2025Мир

Позицию Трампа по демилитаризации Украины раскрыли

Reuters: Трамп не требовал от Украины демилитаризации в ходе переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не требовал от Украины демилитаризации в ходе переговоров об урегулировании конфликта с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Демилитаризация — одно из немногих требований России, по вопросу выполнения которых Трамп не давил на Украину», — заявил источник агентства.

Собеседник Reuters раскрыл в преддверии встречи военного командования стран Европы в Париже позицию Трампа по демилитаризации Украины. Чиновник подчеркнул, что Европа рассчитывает на отсутствие изменений в риторике президента США по этому вопросу.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню высказался о возможности демилитаризации Украины. Он добавил, что странам Евросоюза необходимо тщательно продумать предложения по урегулированию конфликта на Украине.

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