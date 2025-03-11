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10:17, 11 марта 2025Россия

Работу робота-сапера в Москве после падения БПЛА сняли на видео

Робота-сапера заметили в Москве посла падения дрона, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Робота-сапера заметили в Москве после сообщений о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кадры, снятые в одном из районов столицы, публикует Telegram-канал Shot во вторник, 11 марта.

На записи показан момент развертывания робота. Судя по ролику, он только что выехал из спецавтомобиля, предназначенного для его транспортировки.

Рядом с роботом можно заметить оператора. Его лицо закрыто маской. При этом дрон в кадр не попал.

Ранее 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки на столицу. На подлете к городу было сбито 74 БПЛА.

ЖЗЛ
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