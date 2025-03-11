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09:40, 11 марта 2025Россия

Жительница Подмосковья показала последствия попадания беспилотника ВСУ в ее квартиру

Жительница Московской области показала свою квартиру после удара дрона ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Жительница подмосковного Видного показала свою квартиру после удара дрона ВСУ. Снятые ею кадры опубликовал Telegram-канал «Москва — это интересно».

Ночью и утром 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили одну из самых массированных атак по России с начала спецоперации.

На кадрах видно выбитые окна и слетевший на пол карниз. Мужчина в одном белье — возможно, муж или сожитель россиянки, пытается убрать осколки и отлетевшую штукатурку с пола.

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной с начала специальной военной операции атаки на столицу. На подлете к городу было сбито 74 дрона.

ЖЗЛ
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