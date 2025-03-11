Жительница Подмосковья показала последствия попадания беспилотника ВСУ в ее квартиру

Жительница Московской области показала свою квартиру после удара дрона ВСУ

Жительница подмосковного Видного показала свою квартиру после удара дрона ВСУ. Снятые ею кадры опубликовал Telegram-канал «Москва — это интересно».

Ночью и утром 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили одну из самых массированных атак по России с начала спецоперации.

На кадрах видно выбитые окна и слетевший на пол карниз. Мужчина в одном белье — возможно, муж или сожитель россиянки, пытается убрать осколки и отлетевшую штукатурку с пола.

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной с начала специальной военной операции атаки на столицу. На подлете к городу было сбито 74 дрона.