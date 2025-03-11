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12:41, 11 марта 2025Россия

Раскрыта тайна кадровых перестановок в России

Гурулев: Кадровые перестановки связаны с курсом на технологическое развитие
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

Генерал Андрей Гурулев раскрыл тайну кадровых перестановок в России. В беседе с «Царьградом» он высказал мнение, что новые отставки и назначения связаны с курсом на технологическое развитие.

Эксперт признал наличие проблем в космическом секторе, однако отметил, что их никто не скрывает. В то же время есть и позитивные подвижки, в частности, в проектах многоразовых ракет-носителей. «Проблема пока в реализации, в тех же технологиях, но это тоже дело наживное», — отметил он.

Поэтому неслучайно, что в космической и смежных сферах наблюдается некоторая текучка. «Я откровенно могу сказать, что, судя по кадровым изменениям в космической отрасли, да и, в принципе, в авиационной тоже, а они довольно серьезные, если вы заметили, президент сильно держит руку на пульсе», — сказал генерал.

Ранее Воздушно-космические силы успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск был произведен 3 марта в 01:22 по московскому времени боевым расчетом космических войск ВКС.

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